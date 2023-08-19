Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Yozgat-Sivas karayolunda, A.Ş. yönetimindeki 66 ACE 976 plakalı Dacia marka otomobil, C.E. yönetimindeki 66 AE 788 plakalı Hundai marka otomobile Fakıbeyli köyü kavşağında çarptı.
Sürücü yaşamını yitirdi
Çarpmanın etkisiyle Hundai marka otomobil sürücüsü C.E. olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan eşi ile Dacia marka otomobil sürücüsü A.Ş. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.