Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
İHA

Yozgat-Sivas karayolunda, A.Ş. yönetimindeki 66 ACE 976 plakalı Dacia marka otomobil, C.E. yönetimindeki 66 AE 788 plakalı Hundai marka otomobile Fakıbeyli köyü kavşağında çarptı.

Sürücü yaşamını yitirdi

Çarpmanın etkisiyle Hundai marka sürücüsü C.E. olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan eşi ile Dacia marka otomobil sürücüsü A.Ş. yaralandı.

Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Şehir Hastanesine kaldırıldı.