Koronavirüs tedavisi gören kadın, sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, "evde kal" uyarısında bulundu.

Yozgat'ta Şehir Hastanesi'nde görevli ebe Fatma Kaplan, yüksek ateş şikayetiyle enfeksiyon hastalıkları servisine yatırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Kaplan, 5 gün tedavi altına alındı.

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Tedavi sürecinin başaralı geçmesi sonucu koronavirüsü yenen Fatma Kaplan, mesai arkadaşlarının verdiği çiçekle taburcu edildi.

Tedavi edilen Fatma Kaplan, "38 derece ateşim ölçüldü. Pandemi polikliniğine gittim, test yapıldı ve pozitif çıktı. Daha sonra da yatış yapıldı, 5 gün tedavi gördüm." dedi.

Yozgat'ta koronayı yenen sağlık görevlisi taburcu edildi ViDEO

"BU VİRÜS HER YERDEN BULAŞABİLİR"

Yozgat Şehir Hastanesi'nin pandemi hastanesi olarak belirlenmesinden sonra evinden ayrıldığını ve yalnız yaşadığını belirten Kaplan, tedavi sonrası bir sıkıntısının bulunmadığını belirtti.

Son yapılan testin sonucunun negatif çıktığını belirten Kaplan, "Hastanede her zaman yanımda olan tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşların da çok dikkatli olması gerekir. Bu virüs her yerden bulaşabilir. Mümkün olduğu kadar evde kalalım, dışarı çıkmayalım." dedi.