Yozgat'ta Milli güreşçi Rıza Kayaalp kaza yaptı: 1 ölü
Yozgat'ta aralarında Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de bulunduğu kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
- 15.05.2022 - 01:58
Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı tır çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 kişi öldü
Sağlık ekibi Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.
Soruşturma başlatıldı
AA'nın haberine göre Ertuğrul Dolgunyürek'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.