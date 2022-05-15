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    Yozgat'ta Milli güreşçi Rıza Kayaalp kaza yaptı: 1 ölü

    Yozgat'ta aralarında Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de bulunduğu kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
    • 15.05.2022 - 01:58
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    Yozgat'ta Milli güreşçi Rıza Kayaalp kaza yaptı: 1 ölü

    Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı tır çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    1 kişi öldü

    Sağlık ekibi Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

    Yozgat ta Milli güreşçi Rıza Kayaalp kaza yaptı: 1 ölü #1

    Soruşturma başlatıldı

    AA'nın haberine göre Ertuğrul Dolgunyürek'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
    Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Yozgat ta Milli güreşçi Rıza Kayaalp kaza yaptı: 1 ölü #2

    Yozgat ta Milli güreşçi Rıza Kayaalp kaza yaptı: 1 ölü #3


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