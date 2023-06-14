Yozgat'ta sağanak sonrası sel Yozgat'ta sağanak sonrası dereler taşmasıyla meydana gelen sel, tarım arazilerine zarar verdi.

İHA

Meteoroloji'nin uyarıları sonucu etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu..

Yozgat’ta akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

Merkeze bağlı Osmanpaşa köyünde etkisini artıran sağanak, bir süre sonra sele dönüştü. Selde ekili dikil alanlar zarar görürken derelerde de taşkınlar meydana geldi.

Osmanpaşa köyünde bir caminin de istinat duvarı sel nedeniyle çöktü.

"1,5 saat yağmur yağdı"

Ekili alanları zarar gören Osmanpaşa köyünden Hamza Çetiner, “Şiddetli yağış oldu, 1.5 saat yağmur yağdı. Ekinlerimiz zarar gördü, sel götürdü. Çok şiddetli yağmur yağdı” dedi.

"Araziyi su bastı"

Osmanpaşa köyü sakinlerinden Ahmet Yalçın da, “Çok şiddetli yağmur yağdı, köyümüzde zarar oluştu. İki saate yakın yağdı. Köylünün arazisini su bastı. Pancar, buğday, arpa, nohut, fasulye hep zarar gördü” şeklinde konuştu.

Mehmet Ali Dursun isimli çiftçi de, “Sel geldi. Pancarlar, fasulyeler suyun içinde kaldı. Çok şiddetli yağmur yağdı, 4 dönüm fasulyem, 15 dönüm pancarım vardı hepsi mahvoldu. 60 yaşındayım ömrümde böyle sel görmedim" ifadelerine yer verdi.