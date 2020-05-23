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- Yozgat'ta, yurtta kalan 205 kişinin karantinası sona erdi
Yozgat'ta, yurtta kalan 205 kişinin karantinası sona erdi
Virüs nedeniyle Kuveyt'ten getirilen 248 vatandaştan 205'i, 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak evlerine döndü.
- DHA
- 23.05.2020 - 12:53
Kuveyt'te yaşayan 248 vatandaş, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Türkiye'ye getirildi.
Yozgat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 248 kişi, 14 gün karantina alındı.
205 KİŞİ EVLERİNE UĞURLANDI
248 vatandaştan 205'i 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilirken, virüs belirtisi bulunan 43 kişi ise hastanede gözetim altına alındı.