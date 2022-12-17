YSK Başkanı Akkaya: İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse, cumhurbaşkanı olamaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis cezası alması hakkında konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, "Adayken cezası kesinleşirse seçilse bile mazbata alamaz, seçim yenilenir" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'kamu görevlisine hakaretten' dava açılarak 14 Aralık’taki duruşmada 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verilmişti.

İmamoğlu, TCK’nin 53’üncü maddesinden de ‘siyasi yasak’ cezasına çarptırılmıştı.

İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis cezası

Savcı kararı istinafa götürmüştü ve istinafın cezayı kesinleştirmesi halinde, Yargıtay'ın onamasına kalan ceza ile birlikte İmamoğlu'nun cezaevine girip çıkması, belediye başkanlığının ve CHP üyeliğinin düşmesi bekleniyor.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan YSK Başkanı Muharrem Akkaya, konuyla ilgili soruları yanıtladı.

"Adayken ceza alırsa yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez"

Akkaya, “Adayken ceza alırsa adaylığı düşmez mi” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Hayır adaylığı düşmez, isterse yarışabilir ama seçilmesi durumunda mazbatası verilmez. Bunun yaşanmış örnekleri de var. Mesela en son Ceylanpınar Belediye Başkanı 2019’da seçilmişti ama seçildikten sonra hakkında yargı kararı olduğu için mazbatasını iptal ettik. Muhtarlık seçimlerinde de bu sıklıkla yaşanabiliyor.”

Akkaya, bu durumda mazbatayı ikinci en çok oyu alana verdiklerini söyledi.

"Seçimden sonra kesinleşirse dokunulmazlık devreye giriyor"

YSK başkanı, Par’ın “Mahkeme kararı seçim sonrası kesinleşirse ne olur?” sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Öncelikle o durumda olay bizden yani YSK’dan çıkmış oluyor. Karar mercii TBMM’dir. Fakat Cumhurbaşkanlığı dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu olduğu için etkilenmez, dönem sonuna bırakılır. Milletvekillerinin de çok başına geliyor biliyorsunuz. Anayasa’daki istisnai hükümler dışında milletvekilliği düşmüyor.”