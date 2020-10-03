Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, son günlerde dillerden düşmeyen türküyü seslendirerek, o anları sosyal medya hesabında yayınladı.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ gerilimi Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşa dönüşürken, Türkiye'nin dört bir yanından Azerbaycan'a destek yağıyor.

Bazı şehirlerde Azerbaycan bayrakları dalgalanırken, kimileri ise dillerden düşmeyen "Çırpınırdı Karadeniz" türküsünü seslendiriyor.

YTB BAŞKANI DA SÖYLEDİ

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de o türküyü seslendirerek, "Fırtınalar dursun yana; Yol ver Türk'ün bayrağına!" notu ile Instagram hesabından paylaştı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, 'Çırpınırdı Karadeniz' türküsünü söyledi