Yüksekova kırsalında 200 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında yapılan çalışmalar sonucu jandarma ekipleri, 200 litre asit anhidrit maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor.

200 LİTRE ASİT ANHİDRİT MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bu çalışmalar neticesinde jandarma ekipleri, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında 200 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

"5 ŞÜPHELİ ŞAHIS SUÇÜSTÜ YAKALANDI"

Hakkari Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar devam ediyor Bu kapsamında; 8 Ekim 2021 günü Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda uyuşturucu madde imalatında kullanılan 200 litre asit anhidrit maddesini toprağa gömdükleri esnada 5 şüpheli şahıs suçüstü yakalanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"