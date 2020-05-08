Dolar
7.1179
0.3538%
Euro
7.669
-0.2678%
Altın
1716.34
0.0058%
Borsa
98398.81
-0.1751%
G. Altın
392.689
-0.0399%
Bitcoin
70075.9
0.516%
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Yüksekova-Van karayolu 6 gün sonra açıldı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce meydana gelen heyelan sonrası kapalı olan karayolu, tek şeritten kontrollü bir şekilde açıldı.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 00:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yüksekova-Van karayolu 6 gün sonra açıldı

    Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde Yüksekova-Van karayolunun yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi.

    Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

    6 GÜNLÜK UĞRAŞLAR SONUCU YOL AÇILDI

    Bölgede ekipler yolu açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, geçişlerin sağlanması için yolun kenarından Zap Suyu’na akan dere üzerinden geçici yol yapımı çalışmaları da sürerken, karayolu tek şerit ve kontrollü bir şekilde açıldı.

    Görüş Bildir