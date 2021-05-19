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    Yüksekova'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir yolcunun vücuduna sarılı vaziyette 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 19:01
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    Yüksekova'da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    "2 KİLOGRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ"

    Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Yol Kontrol Noktasında durdurulan minibüste yolcu olarak bulunan 1 şahsın vücuduna sarılı vaziyette 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili uyuşturucu maddeyi taşıyan şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

    Yüksekova da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi #1

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