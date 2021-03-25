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    Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polisin arama yaptığı araçta 401 kilo eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 15:54
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    Yüksekova'da 401 kilo eroin ele geçirildi

    Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden batı illerine sevk edilmek üzere yola çıkarılan yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı aldı.

    Harekete geçen ekipler, takibe aldığı aracı, Aşağıölçek köyünde durdurdu.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Narkotik köpekleri ile yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 401 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

    Yüksekova da 401 kilo eroin ele geçirildi #1

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