Euro
15.7305
0.46%
Dolar
13.8417
0.15%
Altın
808.0360
0.96%
Borsa
2,046.03
0.04%
Bitcoin
598.300
1.82%
BTXN Coin
33.33
2.11%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Yüksekova’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan aş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 19:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yüksekova’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

    Hakkari Yüksekova’da dün aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan gerginliğin ardından taraflar bugün ilçe merkezinde karşılaşınca yine tartışma çıktı.

    3 KİŞİ SİLAHLA, 1 KİŞİ TAŞ VE SOPA DARBESİYLE YARALANDI

    Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada her iki gruptan 3 kişi silahla, 1 kişi ise aldığı taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Yüksekova’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #1

    Cadde üzerindeki bazı işyerlerinin camlarının da kırıldığı kavgada polis ekipleri, tarafları ayırmak için TOMA'larla basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. 3'ü silahla olmak üzere 4 yaralı tedavilerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

    KAVGAYLA ALAKALI KİŞİLER GÖZALTINA ALINDI

    Polisin kavga ile ilgili yaptığı çalışma sonucu bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülürken, taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.


    Yüksekova’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #2

    Yüksekova’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #3

    Yüksekova’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #4

    Yüksekova’da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #5


    Görüş Bildir