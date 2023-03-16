Yüksekova'da İranlı turistler güllerle karşılandı

İran'da ayın 20'sinde başlayacak olan Nevruz tatili öncesi Esendere Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan İranlılar, Yüksekova’da sevinçle karşılandı.

14 gün sürecek tatil esnafın yüzünü güldürecek.

İran turistleri güllerle karşıladıklarını belirten S.S. 23 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Esendere Kooperatifi Başkanı Serdar Kaya, şunları söyledi:

Esendere Gümrük Kapısı, Asya ile Avrupa’nın karayolu geçiş güzergâhında olan, tarihi İpekyolu üzerindedir. Esendere, özellikle doğudaki 11 ülkeye gitmek ve söz konusu ülkelerden Türkiye'mize ve batı ülkelerine gitmek için tercih edilen sınır kapımızdır. Biz de misafirlerimizi ülkemize yakışır bir şekilde karşılamayı görev biliyoruz. Nevruzu ülkemizin farklı illerinde geçirmek için İran vatandaşları akın ediyor. Kooperatif olarak misafirlerimizi güllerler karşıladık. Kolonya ve çikolata ikram ettik. Ülkemizi tatil için tercih eden misafirlerimize hizmetlerinden dolayı kooperatif üyelerimize ve çalışanlarına da teşekkür ederiz. Şimdiden gelen tüm İranlı misafirlerimizin nevruzunu kutluyorum.