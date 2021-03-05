Yüksekova'da kar, 177 köy yolunu kapattı
Kar yağışıyla birlikte kalınlığın yarım metreyi geçtiği Yüksekova'da, 62 köy ile 115 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
- DHA
- 05.03.2021 - 10:31
- Güncelleme : 05.03.2021 - 10:38
Hakkari Yüksekova'da dün başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı ilçede 62 köy ve 115 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde park halindeki araçlar adeta kara gömüldü.
YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İl Özel İdaresi Yüksekova şantiye şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
KAR YAĞIŞI SÜRECEK
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgede aralıklarla süreceği bildirilirken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.