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    Yüksekova'da kardan uçak yaptılar

    Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda çalışan iki kişi, kardan yolcu uçağı ve yönlendirme kulesi yaptı.
    • AA
    • 19.01.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 12:30
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    Yüksekova'da kardan uçak yaptılar

    Hakkari'de üç gündür etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

    Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 95 köy 199 mezra yolu ulaşıma kapandı.

    YOLLAR AÇILIYOR

    İl Özel İdaresi, karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması ve vatandaşların sorunsuz ulaşım sağlamaları için çalışma başlattı.

    Belediye ekipleri de kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

    Hakkari kar

    KAR KALINLIĞI 50 SANTİMETREYE ULAŞTI

    Kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetreye ulaştığı kente zaman zaman tipiye dönüşen kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

    Bazı esnaf ve vatandaşlar evleri ile iş yerlerini önünde biriken karı temizledi.

    Hakkari kar

    KARDAN UÇAK

    Yüksekova'da kar yağışını fırsata dönüştüren Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda çalışan iki kişi de kardan yolcu uçağı ve yönlendirme kulesi yaptı.

    Yüksekova da kardan uçak yaptılar #3

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