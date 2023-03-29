Yüksekova'da öldürülen teröristlerin malzemeleri Yüksekova'da düzenlenen operasyonda, dün 3’ü ölü, 1’i sağ olmak üzere etkisiz hale getirilen PKK'lı 4 teröriste ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA Terör örgütünü dize getiren başarılı operasyonlar devam ediyor. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 terörist öldürüldü, 1’i sağ yakalandı. Ele geçirilenler Teröristlerin üzerinde ve arazide yapılan aramalarda; 1 adet 14,5 milimetre KPWT (Doçka), 1 Doçka yedek namlusu, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 960 adet 14,5 milimetre Doçka uçaksavar fişeği, 51 Kalaşnikof mermisi, 8 Kalaşnikof şarjörü, 21 adet 10'lu 14,5 milimetre KPWT mayonu, 1 adet yaesu FT 817 sabit telsiz, 1 adet 6'lı güneş paneli, muhtelif sayıda ilaç ve şırınga ile kan durdurucu yapışkanlı bant ele geçirildi. Yurt genelinde 100'ün altına düşen teröristleri temizlemek için operasyonlar devam edecek.