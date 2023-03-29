Yüksekova'da öldürülen teröristlerin malzemeleri

Terör örgütünü dize getiren başarılı operasyonlar devam ediyor.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 terörist öldürüldü, 1’i sağ yakalandı.
Ele geçirilenler
Teröristlerin üzerinde ve arazide yapılan aramalarda; 1 adet 14,5 milimetre KPWT (Doçka), 1 Doçka yedek namlusu, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 960 adet 14,5 milimetre Doçka uçaksavar fişeği, 51 Kalaşnikof mermisi, 8 Kalaşnikof şarjörü, 21 adet 10'lu 14,5 milimetre KPWT mayonu, 1 adet yaesu FT 817 sabit telsiz, 1 adet 6'lı güneş paneli, muhtelif sayıda ilaç ve şırınga ile kan durdurucu yapışkanlı bant ele geçirildi.
Yurt genelinde 100'ün altına düşen teröristleri temizlemek için operasyonlar devam edecek.