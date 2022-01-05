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    Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 21:46
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    Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

    Yüksekova'da akşam saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi.

    GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE DÜŞTÜ

    Dondurucu soğuklarla birlikte sisin de etkili olduğu ilçede vatandaşlar evlerine kapandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ulaşımda ise aksamalar meydana geldi.

    Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

    Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü #1

    Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü #2

    Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü #3


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