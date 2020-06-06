Karabük'te, yumurtaları yiyen kuşa güldüren tembih

Komşusunun kümesindeki yumurtaları yerken yakaladığı kuşa "Bir daha yumurtaları yeme, bir daha gelme" diye tembihte bulunan yaşlı adamın o anları kameraya yansıdı.

Karabük'ün Öğlebeli Mahallesi'nde yaşayan ve yumurta satıcılığı yapan Şehriye Kısaboyun, bahçesinde bulunan kümesteki yumurtaların içinin boş olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı.

YUMURTALARA DADANAN KARGA YAKALANDI

Kısaboyun, bir hafta boyunca yumurtaların içinin boş olması devam edince durumu komşularıyla paylaştı. Kısaboyun’un komşusu Sabri Cebeci, kümese giren kargayı yumurtaları yerken yakaladı.

Yumurtaları yiyen kuşa güldüren tembih

"BİR DAHA YUMURTALARI YEME"

Cebeci, eline aldığı kargaya, "Yumurta hırsızını yakaladık. Ceza vereceğiz. Bir daha gelme. Kızartıp yerim seni. Bir daha yumurtaları yeme" diyerek tembihte bulundu.

Bu sırada oturduğu tabureden birlikte düştüğü kargayı salıveren Cebeci’nin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansırken, ortaya komik görüntüler çıktı.

"TEMBİHTEN SONRA GELMEZ OLDU"

Sabri Cebeci’nin kümeste yakaladığı kargaya tembihte bulunduğunu belirten Kısaboyun, "Yavruları var diye kıyamadık. Tembihten sonra bir daha gelmez oldu. Şu anda yumurtalarımı 20 tane olarak tam alıyorum. Çok şükür. Yavrularını beslemek istiyor ama bana da yazık. Müşterilerim yumurta bekliyor" dedi.

"TAVUĞU GAGALIYOR"

Sabri Cebeci ise "Kümese girip tavuğu gagalayarak kaldırdıktan sonra altından yumurtayı alıyor. Kargayı görünce hemen kapısını kapattık ve yakaladık. Tembih ettik ve bir daha da gelmedi. Ancak şimdi gözetliyor" diye konuştu.