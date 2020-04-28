Yunanistan'ın geri yolladığı 13 sığınmacı kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen sığınmacılara, Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardım etti.

Muğla'da Karaada açıklarında fiber teknede bulunan 13 sığınmacı, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri gönderildi.

Geri itilen sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

13 SIĞINMACI KURTARILDI

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 13 sığınmacı, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.