Yunan genç Antalya'da müslüman oldu Yunanistan vatandaşı Dimitrios Koulouriotis, Antalya'da Gazipaşa Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslümanlığı seçti.

İHA

Antalya Gazipaşalı kız arkadaşıyla evlenme hazırlığı yapan Yunan genç Dimitrios Koulouriotis, Müslüman olup Kemal adını aldı.

Gazipaşa Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde İslam dini ile ilgili edindiği bilgileri anlatan Koulouriotis, İslamiyet'in inanç sistemini araştırdığını ve Tevhit inancının daha doğru olduğunu kabul ettiğini belirtti.

"Dünya ve ahiret saadetine nail olmasını diliyorum"

Burada Yunan gence İslam dini ile ilgili bilgi veren Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, ilahi dinlerin temelde aynı olduğunu belirterek İslam'ın kardeşlik ve barış dini olduğunu söyledi.

Müslüman olup Kemal adını alan genci tebrik eden Başar, "İslam dinini kabul edip Kemal adını alan ve Gazipaşalı Filiz Aksoy ile evleneceğini beyan eden kardeşimizi tebrik ediyorum. Dünya ve ahiret saadetine nail olmasını diliyorum" dedi.

Başar, Gazipaşa Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminin ardından İslam'ı seçen Yunan gence çeşitli hediyeler takdim etti.