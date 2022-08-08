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    Yunan polisinden göçmenlere işkence: Önce dövdüler, sonra ölüme terk ettiler

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan 3 göçmen, Yunan polisi tarafından öldüresiye dövüldü. Can salına bindirilip Türk karasularına itilen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı.
    • 08.08.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 21:05
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    Yunan polisinden göçmenlere işkence: Önce dövdüler, sonra ölüme terk ettiler

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 3 mülteci, yüzerek Yunan kıyılarına ulaştı.

    Yunan polisleri öldüresiye dövüp, can salıyla denizin ortasına bıraktı

    Göç yasasına göre sığınmacı olarak alınması gereken 3 mülteci, Yunan polisleri tarafından öldüresiye dövüldü. İşkence gören mülteciler, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından can salına bindirilerek Türk kara sularına itildi.

    3 göçmen kurtarıldı

    Ölüme terk edilen mültecilerin imdadına ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Bodrum Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan TCSG-11 Sahil Güvenlik botu tarafından can salı içerisindeki 3 göçmen kurtarıldı.

    Kurtarılan göçmenler, vücutlarında darp ve cebir izlerine rastlanması ve hareket kısıtlarının olması nedeniyle sağlık kontrolleri yapılarak hastaneye sevk edildi.

    Yunan polisinden göçmenlere işkence: Önce dövdüler, sonra ölüme terk ettiler VİDEO

    Yunan polisinden göçmenlere işkence: Önce dövdüler, sonra ölüme terk ettiler #1

    İfade veren göçmen, Yunan polisinin ellerini kelepçeleyerek dövdüklerini söyledi

    İHA'nın haberine göre, ifade veren göçmenin söyledikleri ise kan dondurdu.

    İşkence gördüğünü anlatan mülteci, Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’a geçtiklerini, Yunan kıyılarına çıktıkları anda Yunan polisinin kendilerini yakaladığını, değerli eşyalarını aldıklarını, coplarla ve yumruklarla darbedildiklerini, ellerinin kelepçelenerek Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini ve Türk kara sularına yaklaştıkları bir yerde can salına bindirilip kelepçelerinin açıldığını söyledi.

    Kurtarılan 3 göçmenin hastanede yapılan sağlık kontrollerinde vücutlarının değişik yerlerinde darp ve zorlama izlerinin olduğu, bir göçmenin kolunda zedelenme olduğu tespit edildi.

    Yunan polisinden göçmenlere işkence: Önce dövdüler, sonra ölüme terk ettiler #2

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