Yunanistan, 60 göçmeni daha geri itti

Yunanistan, 60 göçmeni daha geri itti

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Türk ekipler tarafından kurtarılan göçmenler, Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, geçen perşembe günü, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bozburun açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğunu öğrendi.

Yunanistan'ın, 60 göçmenden 22'sini geri ittiği, 38'ini ise iki ayrı sal ile denize bıraktığı belirlendi.

TÜRK EKİPLER, GÖÇMENLERİ KURTARDI

Göçmenler, Türk ekipler tarafından kurtarıldı. Her iki operasyonda kurtarılan toplam 60 göçmen, kıyıya getirildi.

Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.