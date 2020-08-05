Dolar
6.977
1.132%
Euro
8.2666
1.2368%
Altın
2035.1
0.7764%
Borsa
1079.52
-0.7027%
G. Altın
455.646
1.9488%
Bitcoin
78796.14
0.8707%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Yunanistan ölüme terk etti: 74 kaçak göçmen kurtarıldı

    Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği ekiplerinin Türk karasularına bıraktığı iki ayrı lastik bottaki 74 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 09:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan ölüme terk etti: 74 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan, kaçak göçmenlere karşı acımasız tavırlarına devam ediyor.

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    74 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 74 kaçak göçmeni kurtardı.

    GÖÇMENLER SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA GİTTİ

    Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

    Yunanistan ölüme terk etti: 74 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Yunanistan ölüme terk etti: 74 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Yunanistan ölüme terk etti: 74 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    Görüş Bildir