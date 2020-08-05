Yunanistan ölüme terk etti: 74 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında Yunanistan Sahil Güvenliği ekiplerinin Türk karasularına bıraktığı iki ayrı lastik bottaki 74 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan, kaçak göçmenlere karşı acımasız tavırlarına devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

74 GÖÇMEN KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 74 kaçak göçmeni kurtardı.

GÖÇMENLER SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA GİTTİ

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.









