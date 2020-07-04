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    Yunanistan para kazanmak için Türkleri bekliyor

    Yunanistan para kazanmak için Türkleri bekliyor

    AB'nin Türkiye'yi riskli gruba sokup tatil için kapıları açmamasından sonra, Yunanistan'da tatil beldeleri boş kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 10:54
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    Yunanistan para kazanmak için Türkleri bekliyor #1

    Koronavirüs önlermleri kapsamında kapatılan sınır kapıları bir bir açılıyor.
    Her sene Türkiye'den birçok kişi, tatil için Yunanistan'ı tercih ediyordu. Bu kapsamda tatilcilerin gözü kulağı Yunanistan'dan gelecek haberdeydi.

    Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, Türkiye ile hem kara hem de deniz sınırlarının 1 Temmuz tarihi itibarıyla açılacağını duyurmuştu. Bu haber Türkiye'de birçok tatilci tarafından memnuniyetle karşılandı, ancak yaşanan mutluluk kısa sürdü.

    Yunanistan para kazanmak için Türkleri bekliyor #2

    TÜRKİYE'YE İZİN YOK

    Bu açıklamaya rağmen Avrupa Birliği (AB), sınırların açılacağı 15 ülke arasında Türkiye yer vermediği için kapılar açılmadı.

    AB'’nin açıkladığı seyahat listesinde Türkiye, "güvenilir" ülke olarak ön plana çıkmadığı gerekçesi ile listeye giremedi.

    Ancak özellikle sınır bölgelerindeki ve adalardaki turizmciler Türkiye ile sınırların bir an evvel açılmasından yana

    Yunanistan para kazanmak için Türkleri bekliyor #3

    TÜRKLER GELMEDİ OTELLER BOŞ KALDI

    Yunanistan'ın en önemli turizm ziyaretçileri arasında Türkiye'den gelen kişiler yer alıyor. Kapıların açılmamasıyla birlikte önemli bir gelir kaybeden Yunan, turizm için yüzünü diğer ülkelere döndü.

    Turist çekmek ve turizme canlılık kazandırmak amacıyla oda fiyatlarında yapılan indirimin %25-40 civarında.

    Birçok Yunan turizmci ise Türkiye'nin güvenli listeye dahil edilip kapıların açılmasını istiyor...

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