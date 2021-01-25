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    Yunanistan sınırında 2 PKK'lı yakalandı

    Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.
    • AA
    • 25.01.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 13:38
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    Yunanistan sınırında 2 PKK'lı yakalandı

    Güvenlik güçleri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişinin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.

    Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, M.K. ve H.D. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

    SUÇ DOSYALARI

    Yapılan araştırmada şüphelilerden M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", H.D'nin ise "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma", "kişi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda mala zarar verme, silahla tehdit " suçlarından açık dosya kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

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