Yunanistan turizmde kapılarını 29 ülkeye açtı

15 Haziran'dan itibaren Yunanistan, 29 ülkeden gelen turistlere kapılarını açacağını açıkladı. Ancak listede Türkiye yer almadı.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs yavaş yavaş etkisini kaybederken birçok ülke ekonomi alanlarını yeniden canlandırma planlarına başladı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle büyük bir zarara uğrayan turizm sektöründe de normalleşmeye gidildi.

Bu kapsamda milli gelirinin yüzde 20'sini turizm gelirlerinin oluşturduğu komşu Yunanistan da turizm planlanını duyurdu.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK

Yunanistan Turizm Bakanlığı, 15 Haziran'dan itibaren 29 ülkeden gelen turistlere kapılarını açacağını açıkladı. Ancak listeye, ülkeyi en çok ziyaretçi geln Türkiye, alınmadı.

Yunanistan'ın ilk etapta turist kabul edeceği ülkeler şöyle:

Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Güney Kıbrıs, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Litvanya, Lübnan, Letonya, Macaristan, Güney Kore, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Çekya ve Finlandiya."

HERKESE TEST YAPILMAYACAK

Yunanistan ülkeye gelen turistlerin hepsine test yapmayacak. Bazılarını rastgele testten geçirecek. Bakanlık, turist listesinin 1 Temmuz'da son gelişmelere göre yeniden güncelleneceğini açıkladı.