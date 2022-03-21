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    Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

    Edirne’nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2’si tutuklandı.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 22:14
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    Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

    Edirne'de dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan M.S, A.A, B.A. ve S.A’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Edirne Adliyesi’ne getirilen şüphelilerden A.A. ve M.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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