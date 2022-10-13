Edirne'de Yunanistan’a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 18'i FETÖ/PDY, 4'ü PKK 22 terör örgütü şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.
- 13.10.2022 - 17:28
- Güncelleme : 13.10.2022 - 17:58
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla yürütüyor..
18'i FETÖ, 4'ü PKK terör örgütü üyesi
Çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 18’i FETÖ/PDY, 4’ü PKK olmak üzere 22 terör örgütü şüphelisini sınırda yakalandı.
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 22 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.