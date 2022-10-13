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    Edirne'de Yunanistan’a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı

    Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 18'i FETÖ/PDY, 4'ü PKK 22 terör örgütü şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.
    • 13.10.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 17:58
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    Edirne'de Yunanistan’a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı

    Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla yürütüyor..

    18'i FETÖ, 4'ü PKK terör örgütü üyesi

    Çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 18’i FETÖ/PDY, 4’ü PKK olmak üzere 22 terör örgütü şüphelisini sınırda yakalandı.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 22 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

    Edirne de Yunanistan’a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı #1

    Edirne de Yunanistan’a kaçmak isteyen 22 terör örgütü şüphelisi yakalandı #2


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