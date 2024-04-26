Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör örgütü mensubu yakalandı

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Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda sınırlardan kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri, ekiplerin dikkat ettiği noktalardan.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak 4 terör örgütü mensubunu daha yakaladı.

4 terör örgütü mensubu yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.



Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.