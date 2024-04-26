Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör örgütü mensubu yakalandı
ensonhaber.com

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda sınırlardan kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri, ekiplerin dikkat ettiği noktalardan.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak 4 terör örgütü mensubunu daha yakaladı.

4 terör örgütü mensubu yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.

Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.