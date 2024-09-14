Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensuplarının yakalandığını açıkladı.

Düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandı.

"JANDARMA KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLDİ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Uzunköprü/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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Abdullah Paçal
Editör