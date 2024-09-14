Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensuplarının yakalandığını açıkladı.
Düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandı.
"JANDARMA KOMUTANLIĞINA TESLİM EDİLDİ"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Uzunköprü/Edirne sınır hattında görev yapan hudut birliklerimiz, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslar İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış