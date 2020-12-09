Yunanistan'a sığınmacılarla birlikte gitmeye çalışan FETÖ'cü yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 7 sığınmacı ile 1 FETÖ hükümlüsü yakalandı, geçişi organize ettikleri suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de jandarma ekipleri, bir grup sığınmacının Demircili sahilinden Sakız Adası'na geçirileceği bilgisi üzerine yürüttükleri operasyonda M.K'nin kullandığı kamyoneti Kuşçular Mahallesi'nde durdurdu.

Kamyonette sürücü M.K ve O.U'nun yanı sıra 5 Suriye, 1 Irak ve 1 Lübnan uyruklu sığınmacı ile 1 Türk kadının bulunduğu belirlendi.

FETÖ FİRARİSİ ÇIKTI

Yapılan sorgulamada K.D. isimli kadın hakkında, FETÖ üyeliği nedeniyle Kütahya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilmiş kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunduğu tespit edildi.

K.D. ile yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla M.K. ve O.U. gözaltına alındı. Sığınmacılar ise Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.