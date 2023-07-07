Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı
ensonhaber.com

(MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan kişilerin yakalandığı bilgisini duyurdu.

Yakalanan 3 kişiden ikisinin FETÖ mensubu olduğu bilgisi verildi.

Yakalananlardan 2'si FETÖ mensubu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanları yakaladığı bilgisi şöyle yer aldı:

Hudutlarda mücadelemiz sürüyor.

Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.