Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan kişilerin yakalandığı bilgisini duyurdu.
Yakalanan 3 kişiden ikisinin FETÖ mensubu olduğu bilgisi verildi.
Yakalananlardan 2'si FETÖ mensubu
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışanları yakaladığı bilgisi şöyle yer aldı:
Hudutlarda mücadelemiz sürüyor.
Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.