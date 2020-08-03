Yunanistan'dan Türkiye'ye Lozan çağrısı

2023 yılında 100. yılına girecek Lozan Anlaşması için Yunanistan Türkiye'ye yeniden görüşelim çağrısında bulundu.

Günümüz Türkiye'sinin sınırlarının çizildiği 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümde antlaşmanın şartları hala tartışma konusu.

Dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı İsmet İnönü başkanlığında oluşan bir heyet, 1. Dünya Savaşı'ndan galip ayrılmamıza rağmen verdiği tavizler ve gösterdiği diplomasi zaafları nedeniyle önemli topraklar ile ekonomik kayıplar, verdik.

MUSUL KERKÜK HATAY 12 ADA KIBRIS GİTTİ

Lozan Antlaşması çerçevesinde Misak-ı Mili sınırları içindeki Musul, Kerkük ve Süleymaniye İngilizlere, Hatay ise Fransızlara bırakıldı. Bunun yanında 12 ada İtalyanlara, İmroz, Bozcaada ve Tavşanlı adaları dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a, 1571'den beri Türklere ait olan Kıbrıs ise İngiltere'ye verildi.

YUNANİSTAN'DAN YENİDEN GÖRÜŞELİM TEKLİFİ

Yunanistan her fırsatta Türkiye'yi ülkesine karşı tacizlerde bulunmakla suçlarken, Türkiye ise Yunanistan'ı 1923 tarihinde imzalanan Lozan, 1947'da imzalanan Paris Antlaşmaları'nda gayri askeri statüleri kabul edilmiş olan adaları adım adım silahlandırdığını, 23 adadan 16'sınında asker ve silah yığınağı yapıldığını ortaya koyuyor.

Türkiye'nin, iki antlaşmayı hatırlatması üzerine Yunanistan, Lozan'ın yeniden ele alınmasını istediği söyledi.