Yunanistan'ın Ayasofya tepkileri sürüyor

Danıştay'ın 11 gün içerisinde statüsünü açıklayacağı Ayasofya için Yunanistan Başpiskoposu "Türkiye buna cüret edemez" dedi.

1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile müze yapılan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağı Türkiye'de olduğu kadar dış basın tarafından da yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ayasofya'nın cami statüsüne sahip olması için AK Parti çalışmalar başlatmıştı.

Danıştay'da görülen davada Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağına yönelik karar 11 gün içinde açıklanacak.

YUNAN BAŞPİSKOPOSU: TÜRKİYE BUNA CÜRRET EDEMEZ

Türkiye'ye tepkilerin büyük kısmı Yunanistan'dan geliyor.

Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Leronimos Danıştay'da görülen dava için Türkiye'nin böyle bir değişikliğe cüret edemeyeceğini söyledi.

Yunan basınına açıklamalarda bulunan Yunanistan Başpiskoposu "Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapacaklarına cüret edebileceklerine inanmıyorum." diye konuştu.