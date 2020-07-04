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- Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı
Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı
İzmir açıklarına bırakılan 65 göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkardı.
- DHA
- 04.07.2020 - 14:16
Yunan unsurların sabah saatlerine İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 2 ayrı göçmeni can sallarıyla denize bıraktığını öğrenen Türk Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.
Aslan Burnu önleri ve Foça'ya yakın karasularında iki ayrı grup tespit edildi.
BALIKÇI BARINAĞINA GETİRİLDİLER
Şişme can sallarındaki sığınmacılar, Sahil Güvenlik gemilerine alınarak Foça Balıkçı Barınağına getirildi.
İlk gruptaki 22'si Somalili, 6'sı Suriyeli, 1'i Yemenli 29 kişi polise teslim edildi. Foça İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim edilen diğer grupta bulunan 36 sığınmacının kimlik ve ülke tespitleri yapılmaya çalışılıyor.