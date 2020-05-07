Yunanistan'ın geri yolladığı 22 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 22 kaçak göçmene, Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardım etti.

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nden geçmeye çalışan ve adalara daha önce geçiş yapan göçmenleri, Türk kara sularına itmeye devam ediyor.

22 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Aydın'ın Didim ilçesi Dip Burnu açıklarında, Yunan unsurları tarafından 16 Suriye, 2 Filistin, 2 Mısır, 1 Libya ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 22 kaçak göçmen, Türk kara sularına geri itildi.

22 göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Mart ve nisan aylarında, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından can salları ile Türk Kara sularına sürüklenen toplam 170 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.