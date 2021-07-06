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    Yunanistan'ın ittiği 3 kaçak göçmen, yüzerek Kuşadası'na çıktı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 kaçak göçmen, can salı taşımayınca yüzerek karaya çıkmayı başardı.
    • AA
    • 06.07.2021 - 05:06
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    Yunanistan'ın ittiği 3 kaçak göçmen, yüzerek Kuşadası'na çıktı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dipburun mevkisinde yardım ihbarında bulunulması üzerine bölgeye hareket etti.

    BOTLA YANAŞAN SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

    Araçla ulaşımın olmadığı bölgedeki 3 kişi, botla karaya yanaşan Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    YUNANİSTAN GERİ İTTİ, SALLARI TAŞIMAYINCA YÜZDÜLER

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen sığınmacıların, can salı taşımayınca kendi yüzerek karaya ulaştığı öğrenildi.

    Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen Suriye uyruklu 3 kişi, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Yunanistan ın ittiği 3 kaçak göçmen, yüzerek Kuşadası na çıktı #1

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