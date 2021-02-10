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    Yunanistan'ın ittiği göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı

    Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra yarı çıplak halde dondurucu soğukta Meriç Nehri’nin ortasına atılarak adeta ölüme terk edilen göçmenler, akıntıya kapılmak üzereyken kurtarıldı.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 09:35
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    Yunanistan'ın ittiği göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı

    Edirne’nin Meriç ilçesinin Seremköy yakınlarında, Yunanistan askerlerince dövüldükten sonra Meriç Nehri’nden zorla Türkiye’ye gönderilen 4 kişilik göçmen grubu Meriç Nehri’nin ortasında mahsur kaldı.

    Göçmenler Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından botla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

    DONARAK ÖLECEKLERDİ

    Donmak üzereyken kurtarılan göçmenlerden birinin yarı çıplak ve ıslanmış halde olduğu görüldü.

    Göçmenlerden Türk güvenlik güçlerine teşekkür Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri'nin (UMKE) ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla hastaneye kaldırılan göçmenler tedavi altına alındı.

    Hastanede tedavileri tamamlandıktan sonra Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edilen göçmenler, Türk güvenlik güçlerinin kendilerine gösterdiği insani muameleye teşekkür etti.

    Yunanistan ın ittiği göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı #1

    Yunanistan göçmenleri ölüme terk etti VİDEO

    Yunanistan ın ittiği göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı #2

    Yunanistan ın ittiği göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı #3

    Yunanistan ın ittiği göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı #4

    Yunanistan ın ittiği göçmenler donmak üzereyken kurtarıldı #5

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