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    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü

    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü

    Kış aylarına girmemizle beraber beklenen ancak geç gelen kar, bazı bölgelerde sevinçle karşılandı. Kayak merkezlerinde de özlenen karın yağmasıyla birlikte ziyaretçiler sezonu açtı.
    • 07.01.2023 - 01:57
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 02:06
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    Kış mevsimine gireli 1 aydan uzun bir süre olmasına rağmen yurtta geç kalan kar, vatandaşların ve kayak merkezlerinin moralini bozmuştu.

    Beklenen kar, yurdun bazı bölgelerinde etkisini göstermeye başladı. Bazı illere yeni yılın ilk karı düştü.

    Sarıkamış Şehitlerinin 108. Yıldönümünde beklenen kar yağdı

    Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık bir aydır beklenen kar, gece yağmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte ilçe kısa sürede beyaza bürünürken, kar yağışının Sarıkamış Şehitlerinin 108. Yıldönümünde yağması ise kar yağışına ayrı anlam kattı.

    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü #1

    "Lapa lapa kar yağıyor"

    İHA'nın haberine göre, Sarıkamış’a beklenen karın yağdığını ifade eden vatandaşlar, “Sarıkamış’a beklenen kar yağışı geldi. Lapa lapa kar yağıyor, gördüğünüz gibi, inşallah yakında da kayak merkezini açacağız” dedi.

    Öte yandan gece başlayan kar yağışı kısa sürede Sarıkamış’ı beyaza bürüdü. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İlçede kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.

    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü - Video

    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü #2

    Yıldızdağı'nda kar kalınlığı 10 santimetre

    Sivas’ta bulunan Yıldızdağı Kış Turizmi ve Kayak Merkezinde de özlenen kar nihayet yağdı.

    Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı geç saatlerde etkisini arttırdı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

    Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yapay kar makineleri çalıştırıldı.

    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü #3

    Malatya'da yağan karın zevkini çıkardılar

    Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı Malatya’da da kendini gösterdi. Kenti bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve sis gece yarısı yerini kara bıraktı. Yoğun kar yağışını gören bazı vatandaşlar ise kendini dışarı atarak karın keyfini çıkardı.

    Bir süredir kar yağışını beklediklerini söyleyen vatandaşlar havanında güzel olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attıklarını belirtirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise gece ve sabah saatlerinde meydana gelmesi beklenen buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü #4

    Elazığ'da da kar yağışı etkili oldu

    Elazığ’ın merkezinde bu kış mevsiminin ilk kar yağışı gece saatlerinde etkili olmaya başladı.

    Kar nedeniyle bazı yerler kısa sürede beyaza büründü. Ayrıca ilçelerde de kar yağışının etkili olmaya başladığı bildirildi.

    Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’de kar beklendiğini, Adıyaman’da ise karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü #5

    81 ilde yağmur duası edildi

    Türkiye'de geciken yağmur sonrasında göl ve barajlardaki su seviyesi yüzde 50'lerin altına düşünce Türkiye'de birçok bölgede birlikte cuma namazını kılan cemaat, yağışlı günlere bir an önce dönülmesi için yağmur duası yapmıştı.

    Yurdun bazı bölgelerinde yeni yılın ilk karı düştü #6


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