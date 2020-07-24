Yurdun dört bir yanından Ayasofya için geldiler

Yurdun dört bir yanından Ayasofya için geldiler

Tarihi gününe tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, yurdun çeşitli illerinden Ayasofya'ya akın ettiler. Bir vatandaş, Ayasofya Camii'ne gelebilmek için Bursa'dan İstanbul'a 7 günde yürüdü.

Ayasofya Camii için tarihi gün bugün.

Bugün Ayasofya'da kılınacak olan ilk cuma namazına katlmak isteyen vatandaşlar, yurdun farklı illerinden yola çıkarak İstanbul'a akın etti.

Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz için farklı illerden gelen vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'nda beklemeye başladı.

7 GÜN YÜRÜDÜ

Bursa'dan yürüyerek 7 günde İstanbul'a geldiğini söyleyen Ali Torlak, Eyüp Sultan'ın ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret ettiğini anlattı.

FARKLI İLLERDEN AYNI HASRET İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Ayasofya Camii'nde kılınacak namazda saf tutacağını aktaran Torlak, "Burada namaz kılmak, bu şerefe nail olmak için yürüdük. Elhamdülillah Rabb'imize bizi buraya ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Yurdun dört bir yanından Ayasofya için geldiler VİDEO



"İNŞALLAH DEVAMI KUDÜS'LE GELİR"

Nevşehir'den ailesiyle gelen Sebahattin Ünal, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi haberini sevinçle karşıladığını ifade ederek, "86 yıllık hasreti gidermek için geldik. İnşallah bunun devamı Kudüs'le gelir. Niyetim, arzum budur." dedi.

DANIŞTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Cuma namazına katılacağını aktaran Ünal, "Karara imza atan başta Danıştay üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Bir de kalbimdeki bu yarayı gideren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu üzerinde hassasiyetle durup burayı ibadete açması beni son derece mutlu etti. Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

VATANDAŞ SEVİNÇLİ

Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Garbi Akbaba da "Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla geldik. Burada cuma namazı kılacağız. Ayasofya'nın cami olması sebebiyle sevinçliyiz." değerlendirmesinde bulundu.