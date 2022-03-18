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Yurt dışına çıkış için harç bedeli 150 lira oldu

Yurt dışına çıkış için harç bedeli 150 lira oldu

Yurt dışına çıkış harcında düzenlemeye gidildi. Buna göre yurt dışına çıkış harç bedeli 150 lira olarak belirlendi.