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    Yurt dışına çıkış için harç bedeli 150 lira oldu

    Yurt dışına çıkış için harç bedeli 150 lira oldu

    Yurt dışına çıkış harcında düzenlemeye gidildi. Buna göre yurt dışına çıkış harç bedeli 150 lira olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 07:05
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    Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Yurt dışına çıkışlarda ödenen harç bedeli 50 liradan 150 liraya çıkarıldı. Yeni rakam bugünden itibaren geçerli olacak.

    Kararın yayınlanmasından önce alınmış olan harçlara fark uygulanmayacak.

    Harç bedeli havalimanlarının yanı sıra İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden mobil olarak da ödenebiliyor.

    YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCINA YÜZDE 200 ZAM

    Resmi Gazete’deki kararda şu ifadeler yer aldı:

    “8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.”

    Yurt dışına çıkış için harç bedeli 150 lira oldu #1


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