Edirne ve Kırklareli'de kaçak göçmen operasyonları Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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DHA

Sınır bölgelerinde göçmen kaçakçılığı faaliyetleri meydana geliyor.

Edirne ve Kırklareli'ne de iki ayrı olay yaşandı.

EDİRNE'DE DE 27 KİŞİ YAKALANDI

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyü ve Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde başka ülkelere gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIRKLARELİ'DE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Benzer bir olay da Kırklareli'de yaşandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde şüpheli bir aracı takip altına aldı. Kapalı kasa kamyonet, Dereköy yolu üzerinden baraj yolu istikametine dönerken dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

32 KAÇAK GÖÇMEN VE 1 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Yapılan takip sonucunda araç, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekiplerince durduruldu.

Araçta, 1 organizatör ile 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs ve yabancı uyruklular, gerekli işlemler için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Organizatör B.E.D. isimli şahsın yapılan GBT ve UYAP sorgusunda, 2 ayrı suçtan aranmakta olduğu tespit edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)