Yurt genelinde görülen orman yangınlarında son durum Yurtta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte görülen orman yangınlarında 5 ilde kontrol sağlandı. Tekirdağ, Çanakkale ve Diyabakır'da ekiplerin alevlerle mücadelesi ise sürüyor. Yangınlarla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 2'si tutuklandı.

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Yaz aylarına girmemizle birlikte yurtta birçok ilde görülen orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.



2 gün önce başlayan yangınlarda, Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Mersin'in ardından bir yangın haberi de Diyabakır'dan geldi.

Yangınlarla mücadele devam ediyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Tekirdağ ile Çanakkale'nin iki ayrı noktasındaki yangınlara ise havadan ve karadan mücadele sürüyor.

Çanakkale'de yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken 6 köy için tahliye kararı alındı.

5 ilde yangınlar kontrol altında

Adana, Mersin, Hatay, Balıkesir ve Muğla'daki orman yangınları ise kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

2 kişi tutuklandı

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son bir haftada ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak 7 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 2’sinin tutuklandığını söyledi.

16 tonluk yangın bombasıyla söndürme çalışmaları desteklendi

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden yangınlara ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 18 helikopter ve 2 uçağın farklı bölgelerdeki yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği ifade edildi. Bakanlık, Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak söndürme çalışmalarını desteklediğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

"Bir yeri söndürüyorlar, başka bir yerde başlıyor"

Güzelyayla Mahallesi, Soğukoluk mevkiinde de yangın evlere ulaşmış durumda. Mahalle halkı, evlerinin yanışını tedirginlik içerisinde takip ediyor.

Mahallede yaşayan Seyyare Mursaloğlu, yaşanan yangının depremden sonra ikinci bir felaket olduğunu dile getirerek, “Dün 13.30'ta başladı yangın. Devletimiz her türlü önlemi aldı fakat çok büyük bir yangın. Bir yeri söndürüyorlar, başka bir yerde başlıyor. Çok üzgünüz, depremden sonra bu bizler için ikinci felaket oldu. Çok üzücü bir durum, burası ormanlık alan yayla, hemen hemen hepsi yandı. Akrabalarımızın evleri yandı, her türlü önlem alınıyor. Bütün yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok zor.” dedi.

"Devletin bütün imkanları burada ama söndürülemiyor"

Mahallede fırıncılık yapan Murat Ceylan, rüzgarın şiddetli olduğunu ve havanın kuru olduğuna dikkat çekerek, "Yangın, dün öğleden sonra başladı. Aşağıdan başladı, çok büyük söndürülemiyor. Devletin bütün imkanları burada ama söndürülemiyor. Rüzgar da şiddetli, hava da çok kuru. Söndürülen yer tekrar yanıyor. Evler zarar gördü, arabalar yandı ve insanlar kaçtı gitti" şeklinde konuştu.

Hatay'daki yangının çıkış sebebi belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, yangının, 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateşin ormana sıçraması nedeniyle başladığını söyledi. Yerlikaya, bu kişilerin gözaltında olduğunu bildirdi.

Çanakkale'deki yangına müdahale sürüyor

Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.

6 köy boşaltılıyor

Bölgede alevlerle mücadele aralıksız sürerken, alevler rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Alevlerin Çanakkale-Çan karayoluna ulaşması üzerine, karayolu ulaşıma kapatıldı.

Vatandaşların geçmesine izin verilmezken, Çanakkale Valiliği yerleşim yerlerini tehdit eden 6 köyü boşaltma kararı aldı.

Konu ile ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini artırmıştır, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak Köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir.”

Çanakkale’nin Kızılkeçili köyünde alevlerle mücadele aralıksız sürerken bir yangın haberi de Ayvacık ilçesinden geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Tabaklar Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir yangını kontrol altında

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Alyaka Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

76 personel, 13 arazöz, 2 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle müdahale edilen yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekipler, 5 hektar alanın hasar gördüğü yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Tekirdağ'da da orman yangını çıktı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki Kadıköy Mahallesi'nde de orman yangını çıktı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Aziz Yıldırım, yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin büyük bir gayretle çalıştığını belirten Yıldırım, öğleden sonra başlayan yangına ekiplerin 15 dakika içinde müdahale ettiğini söyledi.

Yıldırım "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bugün ülkemizin birkaç yerinde ormanlarımız ciğerlerimiz yanıyor. Hakikatten bu anlamda biz de çok üzüntülüyüz. Bugün saat 15.48 civarında Malkara'nın Deveci köyünde bir orman yangını başladı. Bütün ekiplerimiz 16.06 itibarıyla yani yaklaşık 15 dakika sonra hemen müdahaleye başladık." diye konuştu.

"Bütün arkadaşlarımızla birlikte tamamen sönene kadar burada olacağız"

Vali Yıldırım yangına çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin dışında, arazi ve iş makineleri ile 4 uçak 2 helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

Herkesin yangının söndürülmesi için seferber olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu anda TOMA'larımız, polisimiz, çevik kuvvetimiz hepsi burada. Jandarma komandolarımız geliyor akşama bir şey lazım olursa diye. Şu anda Tetecik köyüne gelmesin diye uğraşıyoruz. Allah'a şükürler olsun köyümüzde herhangi bir sıkıntı yok, kaybımız yok. Evlere ulaşmadan arkadaşlarımız tüm gayretleriyle yangını engellemeye gayret ediyor. Şu anda kontrol altında gibi görünüyor. Yalnız rüzgar devam ediyor. Rüzgarın devam etmesi demek bu yangının en ufak bir kıvılcım bile kalsa en ufak bir kor bile kalsa bunun bir rüzgarla tekrar alevlenebileceği anlamına geliyor. Onun için son duman ortadan kalkmadan biz buna söndü diyemiyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bütün arkadaşlarımızla birlikte tamamen sönene kadar burada olacağız. Biz de hep birlikte burada olacağız. Arkadaşlarımızın yanındayız. Gayret ediyoruz yangının söndürülmesi için. İnşallah kısa zamanda sönecek."

Vali Yıldırım, ilk belirlemelere göre yangının 300 hektar alanda etkili olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar olay yerine gelerek çalışmaları takip etti, ekiplerden bilgi aldı.

Diyarbakır'da ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Bir yangın haberi de akşam saatlerinde Diyarbakır'dan geldi.

Kentin Lice ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçenin kırsal Arıklı Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Belediyesi, Bingöl'ün Genç Belediyesinden itfaiye ile jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Mersin'deki yangın kontrol altına alındı

Mersin’in Gülnar ilçesinde dün başlayan yangın ise kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuldu.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Gülnar'daki yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez Mezitli ilçesinden yangın haberi geldi.

Mezitli ilçesinde saat 12.30 sıralarında başlayan yangına 5 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'daki orman yangını söndürüldü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle alevlere müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Datça'da çıkan orman yangını da kontrol altında

Muğla'nın Datça ilçesinde ise restoranda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkisinde restoranda çıkan yangın önce makilik alana, daha sonra ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 1 hektar zirai, makilik ve ormanlık alan zarar gördü.