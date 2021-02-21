Yurt genelinde havalar ısınıyor
- AA & Ensonhaber
- 21.02.2021 - 09:19
Uzun süren kışın ardından güneşli günler yurdu bekliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, sıcak havaların yurt geneline hakim olacağı görüldü.
Doğu Anadolu illerinin bazılarında soğuk ve karlı yağışlar devam ederken, ülke genelindeki hava raporları, güneşli günlere işaret etti.
SICAKLIK ARTIYOR
Yapılan açıklamalar doğrultusunda sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde artacağı belirlendi.
2-4 DERECE ARASINDA YÜKSELECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahminediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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