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    Yurt genelinde havalar ısınıyor

    Yurt genelinde havalar ısınıyor

    Soğuk ve karlı havaların ardından bazı bölgeler için hala kar yağışı söz konusuyken, yurt genelinde soğuk havaların yerini sıcak havalara bırakması bekleniyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.02.2021 - 09:19
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    Uzun süren kışın ardından güneşli günler yurdu bekliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 5 günlük hava tahmin raporunda, sıcak havaların yurt geneline hakim olacağı görüldü.

    Doğu Anadolu illerinin bazılarında soğuk ve karlı yağışlar devam ederken, ülke genelindeki hava raporları, güneşli günlere işaret etti.

    SICAKLIK ARTIYOR

    Yapılan açıklamalar doğrultusunda sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde artacağı belirlendi.

    2-4 DERECE ARASINDA YÜKSELECEK

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahminediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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