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Yurt genelinde havalar ısınıyor

Yurt genelinde havalar ısınıyor

Soğuk ve karlı havaların ardından bazı bölgeler için hala kar yağışı söz konusuyken, yurt genelinde soğuk havaların yerini sıcak havalara bırakması bekleniyor.