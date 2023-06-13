Yurt genelinde KGYS kameralarına yansıyan kazalar Mayıs ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansırken, sürücülerin dikkatsizliği de dikkatlerden kaçmadı..

İHA

Aşırı hız ve dikkatsizlik, kazaları da beraberinde getiriyor…

Onlardan birkaçı yurt genelinde bulunan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı da, bu görüntüleri paylaşarak uyardı.

Görüntülerde birbirinden ilginç kazaların meydana geldiği görüldü.

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere, yayalar da eklenince feci kazalar ortaya çıktı.

Kurallara uymanın önemi gözler önüne serildi

Genelde maddi hasarların oluştuğu kazalarda yapılan hatalar ise trafik kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.