Yurt geneline sarı ve turuncu alarm: 60 il uyarıldı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 60 ile sarı ve turuncu uyarı yapıldı. Birçok il su taşkınlarına karşı uyarılırken, vatandaşlardan temkinli olmaları istendi.

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Nisan ayının ilk haftasında birçok ile sarı ve turuncu uyarı yapıldı.

Yurt genelinde yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Artvin, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Göller yöresinde, yarın (Salı) Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Deprem bölgesinde toz taşınımına dikkat

Deprem Bölgesinde yarın (Salı) Şanlıurfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Uyarı alan iller

Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de sarı kodlu rüzgar uyarısı yapıldı.



Afyonkarahisar, Burdur, Giresun, Isparta, Kayseri, Konya, Ordu, Niğde, Rize, Trabzon ve Karaman'da turuncu kodlu rüzgar uyarısı verildi.



Aydın ve İzmir'de sarı ve turuncu kodlu gökgürültülü sağanak yağış ve sarı kodlu rüzgar uyarısı verilirken, Balıkesir'de sarı ve turuncu kodlu gökgürültülü sağanak yağış uyarısı, Bursa ve Manisa ise sarı kodlu rüzgar ve gökgürültülü sağanak yağış uyarısı verildi.

Adıyaman'da sarı kodlu toz aşınımı ve rüzgar uyarısı, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te sarı kodlu toz aşınımı uyarısı, Edirne, Tekirdağ ve Yalova'da sarı kodlu gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

5 günlük hava raporu