Yurtta yağışlar ara veriyor! Sıcaklıklar artacak Yeni haftanın gelmesiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklarda artışlar görülecek. Yağışların cuma günü geri dönmesi bekleniyor.

ensonhaber.com

Yurt genelinde düşen sıcaklıklar özellikle Marmara bölgesinde sağanağa sebep oldu.

İstanbul'da kesintisiz yağan yağmur barajları gözle görülür bir şekilde doldurdu.



Yeni haftaya girmemizle birlikte sıcaklıklarda da artış yaşanacak.

Büyük kentlerde sıcaklıklar artıyor

Beş büyük kentte bugün güneşli bir hava görülecek. İstanbul ve İzmir'de rüzgar hafifleyecek. Ankara ve Bursa da ise puslu bir gökyüzü olacak. Ankara'da gece don görülmesi de bekleniyor. İstanbul ve Bursa 10, Ankara 6, İzmir 14, Antalya 21 derece.

Marmara Bölgesi'nde, hava çoğunlukla güneşli geçecek. Sıcaklıkların 10-12 derecelerde seyretmesi bekleniyor. Çanakkale ve Balıkesir civarında pus görülüyor. Gece Trakya'da don beklenirken salı günü ise yağışsız ve soğuk bir gün olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise açık havaya rağmen bir çok kentte puslu bir hava gözleniyor. Bölgede yağışın kesilmesiyle sabah ayaz gece ise don görülüyor. Eskişehir 6, Konya 5, Sivas 4 derece. Gece Kayseri, Sivas ve Niğde -5 dereceye kadar düşecek.

Yağışlara bir süreliğine ara

Ege Bölgesi'nde pazartesi serin, salı ise sıcaklık biraz artıyor, iki gün güneş görülecek. Rüzgar zayıflayacak ve orta hızda esecek, çarşamba ise yeniden yağışlı bir hava görülecek. Denizli 12, Muğla 16, Afyon 7 derece. Kütahya ve Afyon gece -2 derece olacak.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklık tekrar artacak, 3 gün boyunca ciddi bir yağış beklenmiyor. Adana 22, Kahramanmaraş 16, Isparta 11 derece. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de güneş görülüyor. Gaziantep 12, Diyarbakir 10 derece.

Karadeniz Bölgesi'nde yağışlar ise sona eriyor. Hava soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Bolu 4, Samsun 8, Trabzon 10 derece. Doğu Anadolu'da ise güneş hakim. Gece yine don oluşacak. Erzurum 0, Malatya 6 derece. Bölgede gece sıcaklık -10 derecelere kadar gerileyecek.