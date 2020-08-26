Yusufeli Barajı şantiyesindeki işçiler neden çıkamıyor? Artvin Valiliği Yusufeli Barajı kararı

Yusufeli Barajı şantiyesinde vaka artışı üzerine Artvin Valiliği kısıtlamalara gitti. Artvin Valiliği Yusufeli Barajı için hangi kararları aldı? Yusufeli Barajı'ndaki işçiler ne zaman çıkabilecek?

Son dönemlerde koronavirüs vakalarında büyük oranda bir artış görülmesi üzerine denetimler de sıklaştırılmaya başlandı.

Hangi illerde nasıl denetimler alındığı vatandaşlar tarafından araştırılırken, Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan Hidroelektrik Santrali'nde de (HES) koronavürs tedbrileri kapsamında önlemler alındı.

ARTVİN VALİLİĞİ YUSUFELİ BARAJI VE HES TEDBİRLERİ

Artvin Valiliği, Yusufeli Barajı şantiyesinde çalışan birçok işçisinin koronavirüse yakalanmasının ardından konu ile ilgili yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Artvin'deki Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan işçiler arasında koronavirüs vakalarının artması üzerine Valilik kısıtlamalar getirmişti ancak çalışma ortamlarının iyileştirilmesini isteyen yaklaşık 4 bin 500 kişinin vardiyalı olarak çalıştığı inşaatta işçiler iş başı yapmadı. Artvin Valiliği de konu ile ilgili yeni tedbirler aldıklarını duyurdu.

ARTVİN VALİLİĞİ'NİN GETİRDİĞİ KISITLAMALAR NELER?

Türkiye’nin uzun vadeli enerji vizyonunun en önemli projeleri arasında yer alan ve ülkenin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Artvin’in Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yaklaşık 4 bin 500 kişi, 24 saat vardiyalı olarak çalışıyor. Şantiyede kalan işçiler arasında ise son dönemde koronavirüs vaka sayısı hızla artınca Artvin Valiliği kısıtlamalar getirdi.

İŞÇİLER ARASINDA SALGININ ÖNLENMESİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, işçiler arasında salgının önlenmesi için tedbirler aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Yusufeli Barajı ve HES şantiyesi ile Yusufeli Barajı Rölekasyon yolları ve köy yolları şantiyelerinde çalışanlar arasında koronavirüs pozitif vakalarının yoğun bir şekilde arttığı anlaşılmış olup, 24 Ağustos’tan itibaren yeni kararlar alınmıştır.

- Şantiye dışından tedarik amaçlı giriş yapan araç şoförleri ve yardımcılarının belirlenen alanlar dışında bulunmamasına ve şantiye içerisinde hiç kimse ile temasa geçmemesine, çalışanların şantiyelerde kendileri için hazırlanan yerlerde kalmalarına, aylık izin kullanımlarını müteakip göreve başlamadan şantiyede 7 gün izolasyon altında tutulmalarına, izin dönüşünün 7. günü sürüntü örneği alınmasına, sürüntü örnek sonuçlarının belli olmasına kadar izolasyonda kalmaya devam etmesine, çıkan test sonucuna göre iş başı yapmalarına veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine karar verilmiştir.

- Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamındaki diğer şantiyelerinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında tedbirlerin ve denetimlerin yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.



- Alınan bu kararların Artvin genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de cezai işlem uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."





YUSUFELİ BARAJI

Artvin Yusufeli Baraj ihalesi 13 Ağustos 2012 yılında yapıldı. İhaleyi Limak İnşaat+Cengiz İnşaat+Kolin İnşaat'ın 486,8 milyon TL'lik teklifle kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yılda tamamlanacağı belirtilen barajın yapımını Limak’ın sahibi Nihat Özdemir ile pazarlık yaparak 5 yıl 3 aya çekmesine rağmen, baraj hala daha tamamlanamadı.

Baraj şuanda 225 metre yüksekliğe ulaştı. Barajın kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovat saati bulurken, bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.