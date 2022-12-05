Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 36 metreye ulaştı

22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 36 metreye ulaşmasıyla yollar, köprüler ve araziler su altında kaldı.

Türkiye'nin en büyük iskan projesi yükselmeye devam ediyor.

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan Yusufeli Barajı'nın kapakları, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kapatılarak hizmete girdi.

Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı oldu.

Su seviyesi 36 metreye ulaştı

Türkiye ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydaların yanında devasa gövdesi ve yüksekliğiyle birçok rekorun da sahibi olan baraj, 22 Kasım’da su tutmaya başladı.

Öte yandan barajda su yüksekliğinin 36 metreye ulaşmasıyla yollar, köprüler ve araziler su altında kalırken, boşaltılan 7 köy ve ilçe merkezi için geri sayım başladı.

Eski yola toprak döküldü

Yeni yerleşim yerine taşınan Yusufeli halkı, son kez görmeye geldiği su altında kalacak köylerinde kalan eşyalarını topluyor.

Su seviyesinin yükselmesi ile Artvin-Erzurum arasındaki eski kara yolu da sular altında kaldı. Güvenlik gerekçesiyle eski yol, ilçe merkezine yakın noktadan toprak dökülerek kapatıldı.

"Son kez burayı görmenin fırsatını kaçırmak istemedik"

Köyde kalan eşyalara dokunarak duygusal dolu anlar yaşadığını söyleyen Zübeyde Küçükalkan, "32 yıl önce bu eve gelin oldum, anılarımız burada geçti. Başka yerde yaşantımız yok ki. Atalarımız, dedelerimiz burada hayatını geçirdi. Bizim için çok zor. Hani dokunmak istersiniz de dokunamazsınız. Gelip son kez görmek istiyorsun ama bu halini de görmek istemiyorsun. Son kez burayı görmenin fırsatını kaçırmak istemedik. Görmesem, anılar hafızamda kalsa da diyorum." dedi.

"53 yılımızı buraya gömüyoruz"

Sular altında kalacak evlerini son kez ziyaret eden Mikdat Küçükalkan, "Bu evde 9 çocuk büyüdük. Mekanları kıymetlendiren anılar, yaşanmışlıklardır. Yaşanmışlıklarımız çok kıymetli. Burada doğup, büyüdük. 53 yılımızı buraya gömüyoruz; zor, hüzünlüyüz." diye konuştu.

"Çok özleyeceğim"

Ortaokul öğrencisi Rana Küçükalkan da, "Burada yattık, uyuduk, oynadık, eğlendik, gezdim, coştum. Çok anılarım var. Gideceğimiz köy, bu köyün yerini tutmaz. Çok özleyeceğim. Köprüden geçerken ağladım." dedi.

"1987 yılında buraya geldik, 2022'de veda ettik"

2 katlı evini son kez gören İsrafil Avcı, "Eski toprağımızı gezmeye geldik, hüzünlendik. 1987 yılında buraya geldik, 2022'de veda ettik. Zor ama yapacak bir şey yok. Sular geliyor, buradan geçmek de tehlike." diye konuştu.













