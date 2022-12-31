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    Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 57 metreye ulaştı

    Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 57 metreye, depolanan su miktarı ise 36 milyon metreküp oldu.
    • 31.12.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 17:31
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    Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 57 metreye ulaştı

    Türkiye'nin en büyük iskan projesinde su seviyesi yükseliyor..

    Artvin'in Çoruh nehri üzerine yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olarak ün salıyor.

    Su yükseliği 57 metreye ulaştı

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 57 metreye, depolanan su miktarının ise 36 milyon metreküpe ulaştığını duyurdu.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mühendislik harikası Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) su tutmaya devam ediyor, Türkiye Yüzyılına enerji katıyor. Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 57 metreye, depolanan su miktarı 36 milyon metreküpe ulaştı" denildi.

    Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 57 metreye ulaştı VİDEO

    Yusufeli Barajı nda su yüksekliği 57 metreye ulaştı #1

    Yusufeli Barajı nda su yüksekliği 57 metreye ulaştı #2


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